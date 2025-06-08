En diferentes operativos contra el narcomenudeo se demoró a varias personas

La Policía de Corrientes informó que durante el fin de semana realizó tareas de lucha contra el narcomenudeo en ciudad Capital.

El primer procedimiento se realizó en la intersección de calles Crespo y Rafaela, del barrio Mil Viviendas, donde un sujeto fue demorado al momento de intentar concretar una venta de estupefacientes.

Por el hecho se detuvo a un hombre de 42 años y se secuestró cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta.

Por otro lado, en un domicilio ubicado en el pasaje Catueño 1285, del barrio Villa García, se realizó un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal N° 1 de la Secretaría Penal N° 6.

Como resultado de la operación se secuestró dinero en efectivo, estimado en más de 600 mil pesos en efectivo, 99 gramos de cocaína, 155 gramos de marihuana, teléfonos celulares y una balanza electrónica de precisión. Además, se detuvo a los propietarios de la vivienda.

Los demorados junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a las comisarías correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de rigor.