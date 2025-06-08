Encontraron a un hombre muerto en un domicilio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que iniciaron tareas investigativas tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad en la localidad de Tabay.

Según las primera información, el hallazgo tuvo lugar en horas de la tarde del sábado cuando vecinos del barrio Berón de Astrada alertaron a la policía sobre olores nauseabundos provenientes de una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un hombre sin signos vitales.

De acuerdo con las diligencias iniciales, la víctima fue identificada como un hombre de apellido Florentín, de 78 años de edad. Hasta el momento, se desconocen más detalles y pormenores del hecho, que es materia de investigación.

La dependencia policial continúa con las actuaciones de rigor, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.