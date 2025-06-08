La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica cuando bajaba paltas de un árbol en la localidad correntina de Ramada Paso.

El trágico suceso ocurrió en horas de la tarde, cuando el hombre, mayor de edad, intentaba bajar paltas de un árbol utilizando un gancho metálico.

Según la información inicial, al parecer el gancho había tocado accidentalmente un cable de alta tensión, lo que provocó la descarga eléctrica que terminó con su vida en el lugar.

Por disposición de la justicia, no se iniciaron actuaciones judiciales al respecto.