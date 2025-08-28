Presentaron el dispositivo de Seguridad policial para las elecciones

En el Salón Dorado de Jefatura de Policía se presentó este jueves el Dispositivo de Seguridad Especial que fuera diagramado para las elecciones provinciales convocadas para el próximo domingo 31 de agosto de 2025.

Como se sabe se elegirán los cargos de gobernador y vice gobernador, intendente, concejales y vice así como senadores y diputados provinciales en todo el territorio correntino.

La presentación estuvo presidida por del subsecretario de Seguridad Osvaldo de los Santos García, el jefe de la Policía comisario general Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe comisario general Walter Darío Aceval, director de Seguridad y Prevención del Delito comisario general José Mario Galarza, el director y Personal de la Dirección de Planeamiento y Operaciones.

La Junta Electoral, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a través de la Orden Operacional-Jefatura de Policía N 14/25.Cabe señalar que fue elaborado por la Dirección de Planeamiento y Operaciones, a fin de garantizar el orden y la seguridad pública, antes, durante y después del acto eleccionario, a los efectos de lograr el normal desarrollo de los comicios en todo el territorio provincial.Consistirá en la custodia interna y externa de los establecimientos escolares afectados para los sufragios, brindar seguridad durante el despliegue y repliegue de urnas.Además de la seguridad de las instalaciones de la planta y nodos del correo oficial ( en esta ocasión la Empresa Andreani) durante los días de comicios y hasta el cierre del escrutinio provisorio.También custodiarán el recinto y accesos a la Legislatura y/o establecimiento o dependencia oficial que se disponga la realización de las operaciones de los escrutinios definitivos de las elecciones a desarrollarse.El jefe de Policía, en su carácter de titular de la fuerza de seguridad, ejercerá el Comando Electoral en la Provincia de Corrientes, de conformidad con las normas mencionadas y el Código Electoral Provincial (Decreto Ley Nº135/2001) y bajo la órbita de la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Gustavo Sánchez Mariño.Asimismo, las direcciones generales de Seguridad y Prevención del Delito y de Coordinación e Interior, tendrán a su cargo la responsabilidad de hacer ejecutar y coordinar la seguridad y custodia de los comicios en sus respectivas jurisdicciones, conforme lo establece la legislación vigente y en base a las instrucciones impartidas por el Comando Electoral.Por tal motivo, y a los fines de garantizar el normal desarrollo de las presentes elecciones, se afectará el 100% de efectivos policiales de las distintas direcciones generales, direcciones, departamentos, comisarías, divisiones y grupos especiales de la Provincia de Corrientes.Tendrán participación activa desde el inicio y hasta la finalización del servicio, adoptando las previsiones respectivas al respecto, de modo tal de posibilitar sufragar un 50% del personal se afectará en horario matutino de 7 a 14 y el restante 50% estará de 14 hasta finalizar.