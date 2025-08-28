Decomisaron mercadería de contrabando valuada en 355 millones de pesos

En operativos realizados sobre el corredor vial de la Ruta Nacional 14 detectaron envíos de encomiendas con mercadería de contrabando valuada en 355 millones de pesos.

Se trató de controles realizados por efectivos de la Sección “Monte Caseros” dependiente del Escuadrón 7 “Paso de los Libres”.

Los funcionarios abrieron encomiendas que fueron secuestradas en distintos procedimientos y detectaron suplementos deportivos, cigarrillos, celulares, consolas de videojuegos, tablets y cigarrillos electrónicos que no poseían aval legal

Los gendarmes recibieron oficios judiciales con el objetivo de realizar la apertura de encomiendas que fueron interdictadas por parte de la fuerza en los últimos dos meses a diferentes transportes de cargas que circulaban desde Misiones hasta la provincia de Buenos Aires.Al momento de la inspección, los uniformados pudieron constatar que se trataba de 2.250 frascos de suplementos deportivos, dos cajas de cigarrillos, 271 celulares, seis consolas de videojuegos, una Play Station 5 con accesorios, 10 tablets y 18 cajas con cigarrillos electrónicos.El Juzgado Federal de Paso de Los Libres dispuso el secuestro de la mercadería valuada en 355.595.887 pesos.