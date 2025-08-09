Una lancha cruzó el río desde Paraguay y abandonó más de 64 kilos de marihuana

En la costa correntina de Paso de la Patria, secuestraron un cargamento de 64,715 kilogramos de marihuana que fue abandonado la noche del viernes por una lancha que atravesó el río Paraná procedente del Paraguay.

Fue un trabajo desplegado por las Divisiones de Investigación de la Prefectura de Paso de la Patria, en conjunto con la Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay.

Llevaron a cabo un operativo que resultó en el secuestro de una importante cantidad de marihuana en la ribera del Paraná, oculta entre una vegetación.

Según informó la Prefectura, el procedimiento se inició cuando observaron, mediante un visor térmico, el cruce de una embarcación a motor desde Paraguay hacia la Argentina en el km 1251 de la margen izquierda del Río Paraná.

Inmediatamente, se realizó un rastrillaje en la zona y se hallaron 4 bultos que contenían panes de una sustancia vegetal prensada similar a la marihuana. Se solicitó la colaboración de la base de la Prefectura de Paso de la Patria y se desplegaron medios terrestres y fluviales.La Fiscalía Federal de Corrientes N° 1, a cargo del Dr. Flavio Ferrini, ordenó el secuestro de la sustancia en presencia de testigos y dispuso que se traslade el procedimiento para pesaje e inicio de actuaciones judiciales.En la base de operaciones constataron que se trataban deLa Fiscalía Federal de Corrientes N° 1 dispuso que se continúen las actuaciones judiciales correspondientes.