Una motocicleta secuestrada y tres detenidos en diferentes operativos

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a tres personas en diferentes procedimientos realizados en la ciudad Capital. Además, se secuestró una motocicleta de dudosa procedencia.

El primer procedimiento se realizó en inmediaciones de avenida El Maestro y calle Rafaela, donde efectivos divisaron a dos sujetos que causaban disturbios en la vía pública y ponían intranquilos a los vecinos. Por tal motivo se identificó y demoró a dos hombres mayores de edad que no pudieron justificar su presencia ni accionar.

Por otro lado, durante un patrullaje de prevención de delitos, efectivos sorprendieron a una persona que observaba el interior de los domicilios y vehículos estacionados sobre calle Lisandro Segovia y Comodoro Rivadavia.

El sospechoso iba a bordo de una motocicleta marca Keller, modelo Crono Classic. Se identificó a un hombre mayor de edad que no pudo justificar la propiedad del rodado que fue secuestrado preventivamente.

Los demorados y el vehículo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.

