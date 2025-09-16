La Dirección de Catastro de Corrientes cumplió un año en su nueva sede

La Dirección General de Catastro y Cartografía de Corrientes conmemoró este martes el primer aniversario de actividades en su nueva sede.

Desde el organismo destacaron que la mudanza a las nuevas oficinas significó un salto en infraestructura y tecnología, lo que se tradujo en una mayor eficiencia en la prestación de servicios vinculados a la gestión catastral y cartográfica de la provincia.

La Dirección agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés y demás autoridades provinciales, que impulsaron el proyecto y subrayó que la nueva etapa consolida su rol en el ordenamiento territorial, el registro de la propiedad y la planificación urbana y rural.