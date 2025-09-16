¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Aniversario

La Dirección de Catastro de Corrientes cumplió un año en su nueva sede

El organismo provincial celebró este aniversario destacando avances en la modernización y los servicios prestados.

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 09:11

La Dirección General de Catastro y Cartografía de Corrientes conmemoró este martes el primer aniversario de actividades en su nueva sede.

Desde el organismo destacaron que la mudanza a las nuevas oficinas significó un salto en infraestructura y tecnología, lo que se tradujo en una mayor eficiencia en la prestación de servicios vinculados a la gestión catastral y cartográfica de la provincia.

La Dirección agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés y demás autoridades provinciales, que impulsaron el proyecto y subrayó que la nueva etapa consolida su rol en el ordenamiento territorial, el registro de la propiedad y la planificación urbana y rural.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD