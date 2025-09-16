Efectivos contuvieron a un hombre que intentó suicidarse

La Policía de Corrientes informó que el lunes intervino en una situación límite luego de que un hombre intentara suicidarse en la ciudad Capital.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención fueron alertados por un policía retirado, identificado como B. Rafael, quien advirtió sobre una situación límite. Un hombre intentó suicidarse pero su familia logró evitarlo, pero tras esto el sujeto huyó a un descampado del barrio Esperanza, el cual se une al río.

Es así que se desplegó un móvil de la Policía Rural y Ecológica para acudir al domicilio indicado por el policía retirado.

En el lugar se entrevistó a Andréa G., quien relató que su hijo Daniel Ramón D., de 27 años, registra varios intentos de suicidio, pero siempre su familia evitó que lo haga.

En esta ocasión, el cuñado de Daniel fue quien lo rescató y dió aviso a la familia. Pero este, cuando se recuperó se liberó de sus familiares para emprender la huida hacia el descampado, donde fue perdido de vista. Tras conocerse la situación se solicitó el despliegue de otro móvil.

Es así que se inició la búsqueda de “Cachete”, como es conocido en el barrio, quien fue hallado en una búsqueda a pie en el descampado mencionado. El joven presentaba marcas del intento de suicidio y en estado de nerviosismo. Tras contenerlo, se lo demoró preventivamente.

El joven fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso. Además, se dio aviso al Fiscal a cargo de la UFIC Nº7, como así también al Asesor de Menores e Incapaces.

