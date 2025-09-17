¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne Felinos calor en Corrientes
Unne Felinos calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EDUCACIÓN CÍVICA DIGITAL

Cómo usar el simulador de Boleta Única para las elecciones legislativas de octubre

Por primera vez a nivel nacional se utilizará la Boleta Única Papel, por lo que el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral habilitaron simuladores online que permiten practicar el paso a paso de la votación.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 10:08

En las elecciones legislativas que se disputarán el próximo 26 de octubre, se implementará por primera vez, a nivel nacional, el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). Se trata de un cambio significativo en el sistema electoral argentino que promete simplificar el proceso de votación y transparentar el procedimiento.

Con el fin de preparar a la ciudadanía para este nuevo formato de votación, tanto el Gobierno como la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitaron un simulador online para que los votantes puedan practicar y familiarizarse con el procedimiento.

La votación de este año será histórica, ya que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, pero con una novedad: todos los electores deberán utilizar la Boleta Única de Papel para marcar su preferencia, reemplazando las boletas tradicionales.

El simulador, accesible a través de los sitios oficiales Argentina.gob.ar y de la Cámara Nacional Electoral (https://simuladorbup.electoral.gob.ar/), ofrece un paso a paso interactivo donde los ciudadanos pueden ensayar cómo realizar su voto de manera correcta.

Cómo funciona el simulador:

  1. Ingresar al portal: Acceder al simulador en el sitio oficial.

  2. Seleccionar el distrito electoral: Elegir la provincia correspondiente, como por ejemplo Buenos Aires.

  3. Visualizar la boleta de prueba: El simulador presenta una boleta con partidos y candidatos ficticios.

  4. Elegir la opción deseada: Se debe hacer clic en el recuadro de la lista preferida; el cursor se transformará en una lapicera.

  5. Confirmar el voto: Aparecerá un mensaje de confirmación sobre la elección realizada.

  6. Instrucciones para doblar la boleta: El sistema orienta a los usuarios sobre cómo doblar la boleta, asegurando que la firma de la autoridad de mesa quede visible mientras el voto permanece oculto.

El proceso el día de la elección:

El día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, los votantes deberán dirigirse a su mesa asignada con su documento de identidad. Allí, recibirán la Boleta Única de Papel firmada por la autoridad de mesa y un bolígrafo. En la cabina de votación, los ciudadanos marcarán su preferencia en el único casillero correspondiente a cada categoría de cargo.

En las provincias que ya han elegido a sus representantes locales, como Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, CABA, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes, y Buenos Aires, solo se votarán diputados y senadores nacionales en estos comicios.

Este cambio, reglamentado por el Decreto 1049/2024, promete simplificar el proceso de votación y contribuir a la transparencia del sistema electoral argentino, asegurando que todos los votantes tengan una experiencia más directa y clara al momento de elegir a sus representantes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD