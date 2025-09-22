¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
Interior

Un choque entre dos camionetas dejó a una persona herida de gravedad en Corrientes

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial N° 13, en el acceso a Loma Alta.

Por El Litoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 07:18

La Policía de Corrientes informó este lunes que una persona permanece en grave estado tras un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 13, a la altura del acceso a Loma Alta en Mburucuyá.

De acuerdo a los primeros datos, el choque tuvo como protagonista a dos camionetas Toyota Hilux. Una de ellas era conducida por un hombre de apellido Palacios, quien iba acompañado por una mujer de apellido Medina.

El otro vehículo estaba al mando de un ciudadano identificado como Ojeda.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes fueron trasladados al hospital local, donde se constató que Medina sufrió lesiones de carácter grave, mientras que las demás personas presentaron heridas leves.

En la Comisaría de Distrito Mburucuyá se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas y circunstancias del siniestro vial.

