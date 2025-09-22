¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 22 de septiembre

Por El Litoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 06:58

Hallaron el cuerpo de un hombre en el río Paraná

Aclaran que la planta de Tapebicuá no formó parte de la venta del grupo Celulosa Argentina

Chaparrones y mañanas frescas: así seguirá el tiempo en Corrientes esta semana

Corrientes: dos personas murieron tras caer de una motocicleta

Corrientes: Pellegrini entre los destinos argentinos nominados a los Best Tourism Villages

Detuvieron en Corrientes a un hombre con tres pedidos de captura por estafas

Rescataron a 30 aves de corral en un caso de maltrato animal

Una pareja a bordo de un automóvil amenazó a una mujer con un arma







 

