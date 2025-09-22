¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
CORRIENTES

Un hombre con antecedentes fue demorado en una parada de colectivos

Por El Litoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 08:33

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien además posee antecedentes.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención delitos, divisaron a un hombre en inmediaciones de calles Las Margaritas y Las Violetas, en cercanías de una parada de colectivos, donde ocasionaba intranquilidad a los transeúntes.

Por tal  motivo, los policías procedieron a la identificación y demora de un hombre de 21 años. Tras las primeras averiguaciones, se constató que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.

