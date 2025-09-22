Un hombre con antecedentes fue demorado en una parada de colectivos

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien además posee antecedentes.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención delitos, divisaron a un hombre en inmediaciones de calles Las Margaritas y Las Violetas, en cercanías de una parada de colectivos, donde ocasionaba intranquilidad a los transeúntes.

Por tal motivo, los policías procedieron a la identificación y demora de un hombre de 21 años. Tras las primeras averiguaciones, se constató que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.