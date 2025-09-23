Una vaca murió luego cayera un poste con tendido eléctrico en un campo de Corrientes

Una vaca murió electrocutada el lunes luego de que un poste que sostiene cableado eléctrico cayera al suelo en la localidad de Saladas. Los vecinos se muestran preocupados.

Ocurrió en el barrio La Mansión de la localidad mencionada, donde se denunció que el cableado cayó sobre una vaca, matándola luego de recibir una descarga eléctrica.

“Era un peligro para cualquiera, no solo para un animal, Si alguien pasaba en la oscuridad podía morir al instante”, dijo la dueña del animal, Silvana Castillo ante Urbana 90.5, un medio saladeño.

El lunes por la mañana, una cuadrilla de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) se presentó para arreglar el poste pero Castillo reclamó y dijo que “pusieron un palito para sostener un poste gigante y eso no va a aguantar, porque la tierra está mojada. De nuevo nos quedamos sin luz”.

La damnificada comentó que los vecinos le dieron aviso del suceso para evitar así que otras vacas mueran por la misma causa. “Muchos años de sacrificio se pierden en un segundo” lamentó Castillo.

La familia hizo el reclamo formal ante la empresa, mientras la indignación persiste entre los vecinos del barrio y piden una respuesta expedita.

Con información de Urbana 90.5