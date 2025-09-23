¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
TRÁGICO FINAL

Goya: un motociclista murió tras ser embestido por una camión de la Municipalidad

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 08:03

Un motociclista murió este martes a la noche tras ser embestido por un camión recolector de la Municipalidad de Goya. El siniestro tuvo lugar en la intersección de la avendia Caa Guazú y calle Ángel Soto de la localidad.

El camión impactó contra la moto mientras ambos vehículos se trasladaban en el mismo sentido. El motociclista perdió el control de su rodado y terminó debajo del vehículo de mayor porte, perdiendo la vida al instante.

El joven tenía 28 años e iba  acompañado por una menor de edad que se encuentra en buen estado de salud. El motocliclista viajaba en una motocicleta Gilera Smash de 110 c.c.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del accidente.

