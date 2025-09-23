Intensa búsqueda de un menor desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a un menor de edad desaparecido en la capital correntina.

Se trata de Mario Luis Navarro de 16 años, quien fue visto por última vez el lunes, por tal motivo se radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, mientras se dio aviso del caso a la Fiscalía de turno.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a localizar al menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 4484651; o la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.