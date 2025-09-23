¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Itatí

Secuestraron tres ladrillos de marihuana abandonados a la vera de una ruta de Corrientes

Ocurrió el lunes durante un patrullaje en inmediaciones de Ruta Provincial N° 20. En total se hallaron 1,838 kilos de la sustancia vegetal.

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 09:06

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró ladrillos de marihuana en la localidad de Itatí durante un patrullaje.

Ocurrió pasado el mediodía del lunes, cuando efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 20 de la ciudad del interior. A la vera del camino divisaron plásticos de una motocicleta, lo que llamó la atención de los policías.

Al detenerse para inspeccionar, hallaron entre los plásticos tres envoltorios en forma de ladrillo, que en su interior contenían marihuana, lo cual fue constatado tras realizar el narcotest correspondiente, con un peso total de 1,838 kilos, siendo secuestrado.

La sustancia fue trasladada a la comisaría correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD