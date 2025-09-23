Paso de la Patria: recuperaron objetos robados tras varios allanamientos

La Policía de Corrientes informó que en la mañana de este lunes se recuperaron varios objetos que fueron sustraídos en el barrio Señorans de la localidad correntina de Paso de la Patria.

Tras una serie de allanamientos en simultáneo en una vivienda ubicada en las calles ruguay, Urunday y Amarillo, se incautaron una computadora, un cargador. También, siete cañas de pescar con riles, una motosierra, una motoguadaña, cuatro motores de motocicleta y una soldadora, entre otros bienes.

Durante el operativo, dos jovenes identificados como alias “Chino” y “Facundito”, fueron demoraron por ser autores del hecho ilícito que se encuentra bajo investigación.

Los jóvenes demorados, junto con los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes. En tanto, en la dependencia policial de Paso de la Patria se continúan con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.