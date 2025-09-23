Ituzaingó: dos jovenes fueron hospitalizados tras caer de su moto

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este martes un motociclista junto a sui acompañante resultaron con heridas de consideración tras perder el control de su rodado y caer sobre la cinta asfaltica en la localidad correntina de Ituizangó.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:20en la intersección de las calles Entre Ríos y Pueyrredón del municipio. Según los primeros informes, tras el impacto ambos jovenes, mayores de edad, fueron trasladados al hospital local, donde se constató que el acompañante sufrió lesiones graves, mientras que conductor presentó heridas de menor consideración.

Desde la dependencia policial informaron que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el hecho.