Ituzaingó: dos personas fueron detenidas tras ingresar a un campo ajeno por tercera vez

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó informó que este martes detuvo a dos hombres que ingresaron un campo ajeno con intenciones delictivas.

El hecho ocurrió en el acceso al Portal Cambyretá sobre la ruta Nacional Nº 12, cuando los efectivos observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta de 150 cc, de color negro y sin chapa patente visible, que ingresaban a una zona rural portando una mochila verde.

Tras acercarse a los jóvenes, la Policía los reconoció ya que habían sido detectado anteriormente en situaciones similares, siendo esta la tercera vez que se los encuentra dentro de campos privados sin autorización.

Tras el correspondiente examen médico, los dos hombres fueron trasladados y alojados en la Comisaría Tercera de Ituzaingó, donde se iniciaron las actuaciones administrativas contravencionales pertinentes.