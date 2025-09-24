Forestal Argentina: más de 300 estudiantes aprendieron sobre el valor de los árboles

Forestal Argentina S.A. (FASA) llevó a cabo una campaña de concientización y educación ambiental en comunidades rurales. La iniciativa busca destacar el valor de los proyectos forestales, que con el uso de plantaciones de rápido crecimiento como pinos o eucaliptos, reducen la presión sobre los bosques nativos para la provisión de madera, lo que permite su conservación.

La compañía, que conserva alrededor de 3.200 hectáreas de bosques nativos como selvas ribereñas y palmares, sostiene su compromiso de “No Conversión de Bosques Naturales” como principal política ambiental.

Un proyecto educativo con aulas al aire libre

La campaña de FASA se basa en el proyecto “Arboretum de Santo Domingo”, una iniciativa de vinculación social y ambiental diseñada en 2012 junto a la ONG Fundación Hábitat y Desarrollo. El espacio fue creado para recibir escuelas rurales y recrear los paisajes típicos de la provincia de Corrientes.

A través de un circuito, los visitantes pueden recorrer una "Selva en galería", un "Espinal", un "Pastizal" y un "Palmar". El recorrido finaliza en un “aula verde”, donde se invita a los estudiantes a debatir sobre la importancia de los proyectos de conservación. En los primeros días de septiembre, más de 300 estudiantes participaron de estas actividades.

De esta manera, la empresa reafirma que el cuidado de los bosques es una tarea de todos los días, que se construye a través de la educación y la concientización en las comunidades.