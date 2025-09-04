Corrientes: demoraron a un hombre con una moto de orígen dudosa en el barrio San Marcos

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este jueves se detuvo a un hombre que circulaba en una moto de dudosa procedencia

El hecho se produjo mientras efectivos policiales realizaban un operativo de prevención de ilícitos en la intersección de avenida Maipú y calle Asunción de la ciudad capital.

Efectivos de la fuerza observaron que el individuo se encontraba circulando por la zona, mirando detenidamente los vehículos estacionados, lo que despertó sospechas. Ante esta actitud, se procedió a la identificación y posterior demora del hombre, quien no pudo justificar la propiedad ni el origen de la motocicleta marca Zanella 150c.c. que conducía.

Al realizar las primeras averiguaciones, los efectivos constataron que el detenido contaba con antecedentes policiales, lo que reforzó la sospecha sobre su accionar. La motocicleta fue secuestrada y el hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites legales pertinentes.