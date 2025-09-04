Intentó robar un teléfono pero fue retenido por transeúntes hasta que llegó la Policía

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre que intentó robar un celular en la ciudad Capital. Momentos antes fue aprehendido por transeúntes que vieron el hecho.

Efectivos que realizaban patrullajes de prevención de delitos fueron alertados por un hecho ocurrido en inmediaciones de calles Las Heras y Lisandro Segovia, donde transeúntes habían retenido a un ladrón que intentó robar un teléfono celular.

Por tal motivo, los agentes se presentaron al lugar donde demoraron a un hombre mayor de edad y constataron el intento de robo a un joven.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias del caso.

