Murió a los 91 años el diseñador Giorgio Armani

"ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros.

A lo largo de los años, Giorgio Armani forjó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo impulsaba una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos.

Siempre atento a las necesidades de la comunidad, fue activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su amada Milán. Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani hizo de la independencia – de pensamiento y de acción – su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados conducirán el Grupo con respeto y en continuidad de estos valores.

En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", explica el comunicado.

Noticia en actualización

