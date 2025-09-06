Trump analiza atacar a los carteles de la droga dentro del territorio de Venezuela

El presidente Donald Trump considera opciones para llevar a cabo operaciones militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo el posible ataque a objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al autócrata Nicolás Maduro, indicó un informe de la cadena CNN que citó múltiples fuentes al tanto de los planes del gobierno republicano.

El ataque mortal del martes contra un supuesto barco con drogas que salía de Venezuela en el que murieron sus once tripulantes, fue un reflejo directo de esas opciones, según las fuentes, y marcó una escalada significativa en la ofensiva que la Casa Blanca define contra los cárteles de la droga, muchos de los cuales ha designado como grupos terroristas.

Varias fuentes informaron a CNN que el ataque del martes fue solo el comienzo de un esfuerzo mayor y potencialmente derrocar a Maduro. Luego del episodio con la lancha dos jets de guerra del chavismo sobre volaron un destructor de la marina norteamericana desplegado en el mar Caribe y Trump amenazó el viernes con derribar esos aviones, en una escalada de destino imprevisible.

Este sábado el vicepresidente norteamericano J.D. Vance justificó el ataque a la lancha afirmando que el empleo directo de las fuerzas armadas para combatir a los carteles de la droga constituye, en su criterio, “el mejor uso posible” de las capacidades militares del país.

La declaración sale al cruce de una polémica sobre la legalidad del ataque al pequeño navío, que no es claro si se le dio la voz de alto o por qué no fueron capturados sus ocupantes por la Prefectura.

En un mensaje publicado en las redes Vance sostuvo que “matar a miembros de cárteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”.

Sus palabras ratificaron la estrategia de línea dura que Trump ha adoptado, en particular, frente a organizaciones señaladas de operar en Venezuela y el Caribe.

