Circulaban alcoholizados, perdieron el control de la moto y cayeron al asfalto

La Policía de Corrientes informó este lunes que intervinieron en un accidente registrado en la rotonda de acceso al barrio Santa Catalina, donde una motocicleta Honda Wave perdió el control y terminó derrapando en el asfalto.

En el lugar se encontraba una pareja identificada como Soledad y Mariano Escobar, quienes presentaban heridas leves y un fuerte aliento etílico.

Al realizarles el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,73 gramos de alcohol en sangre, valor muy superior al límite legal permitido.

Ambos fueron asistidos por personal médico, en tanto que la Comisaría 23ª procedió al secuestro de la motocicleta.