¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Circulaban alcoholizados, perdieron el control de la moto y cayeron al asfalto

El test de alcoholemia arrojó 1,73 g/l.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 10:34

La Policía de Corrientes informó este lunes que intervinieron en un accidente registrado en la rotonda de acceso al barrio Santa Catalina, donde una motocicleta Honda Wave perdió el control y terminó derrapando en el asfalto.

En el lugar se encontraba una pareja identificada como Soledad y Mariano Escobar, quienes presentaban heridas leves y un fuerte aliento etílico.

Al realizarles el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,73 gramos de alcohol en sangre, valor muy superior al límite legal permitido.

Ambos fueron asistidos por personal médico, en tanto que la Comisaría 23ª procedió al secuestro de la motocicleta.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD