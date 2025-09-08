Tras tareas investigativas, se recuperó una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta denunciada como robada en la ciudad Capital.

El operativo fue resultado de tareas investigativas que se iniciaron tras la denuncia del robo de una motocicleta, siendo efectivos de la Comisaría III Urbana quienes actuaron en conjunto con la Unidad Fiscal de turno.

Con el uso de las cámaras de seguridad de la zona se hizo un seguimiento que permitió el hallazgo del rodado en un descampado, siendo una motocicleta marca Mondial de 110 cc.

El vehículo fue trasladado a la dependencia mencionada, donde se continúan con las diligencias del caso.