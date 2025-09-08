¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Un automóvil derrapó e impactó contra el acceso a Las Marías: hay cinco jóvenes heridos

El conductor sufrió una fractura y los demás ocupantes lesiones leves.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 08:35

La Policía de Corrientes informó este lunes que un violento accidente de tránsito se registró en la mañana del domingo en el acceso a Las Marías, cuando un automóvil Volkswagen Vento derrapó y terminó impactando de lleno contra el monolito de la entrada a la yerbatera.

Según confirmaron desde la Comisaría Primera de Corrientes, el conductor del rodado, un joven de 20 años, resultó con la fractura de una muñeca, mientras que los otros cuatro ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron atendidos por personal de emergencias.

Las primeras pericias indican que la alta velocidad habría sido la causa del derrape que provocó el fuerte impacto.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD