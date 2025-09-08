Un automóvil derrapó e impactó contra el acceso a Las Marías: hay cinco jóvenes heridos

La Policía de Corrientes informó este lunes que un violento accidente de tránsito se registró en la mañana del domingo en el acceso a Las Marías, cuando un automóvil Volkswagen Vento derrapó y terminó impactando de lleno contra el monolito de la entrada a la yerbatera.

Según confirmaron desde la Comisaría Primera de Corrientes, el conductor del rodado, un joven de 20 años, resultó con la fractura de una muñeca, mientras que los otros cuatro ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron atendidos por personal de emergencias.

Las primeras pericias indican que la alta velocidad habría sido la causa del derrape que provocó el fuerte impacto.