¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INSEGURIDAD

Ladrones derribaron de una patada a un joven para robarle su bicicleta

Ocurrió el domingo en el barrio Nuevo, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de un vecino de la zona.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 09:18

Un hecho de inseguridad ocurrió el domingo en la ciudad Capital cuando dos hombres derribaron a un joven a bordo de una bicicleta. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Un joven que circulaba a bordo de una bicicleta sobre calle Río de Janeiro, entre Thames y Yugoslavia, del barrio Nuevo, fue derribado tras recibir una patada por parte de un hombre que iba acompañado de un cómplice.

 

En las imágenes se puede observar que una vez en el suelo, el joven recibió golpes de puño en su cabeza mientras que su bicicleta era retirada de escena por un tercero.

Tras difundirse el video, los vecinos piden más seguridad en la zona y la presencia de patrulleros para evitar situaciones similares.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD