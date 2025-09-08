Ladrones derribaron de una patada a un joven para robarle su bicicleta

Un hecho de inseguridad ocurrió el domingo en la ciudad Capital cuando dos hombres derribaron a un joven a bordo de una bicicleta. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Un joven que circulaba a bordo de una bicicleta sobre calle Río de Janeiro, entre Thames y Yugoslavia, del barrio Nuevo, fue derribado tras recibir una patada por parte de un hombre que iba acompañado de un cómplice.

En las imágenes se puede observar que una vez en el suelo, el joven recibió golpes de puño en su cabeza mientras que su bicicleta era retirada de escena por un tercero.

Tras difundirse el video, los vecinos piden más seguridad en la zona y la presencia de patrulleros para evitar situaciones similares.

