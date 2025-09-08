¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Colonia Pando

Corrientes: un muerto tras el despiste y vuelco de una camioneta en Colonia Pando

Ocurrió el domingo en un camino vecinal de la localidad de Colonia Pando. El conductor, que iba acompañado por dos menores de edad, murió en el hospital debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 09:50

La Policía de Corrientes informó que el domingo un conductor perdió el control de su camioneta en la localidad de Colonia Pando, lo cual terminó en el vuelco del vehículo. Este hecho tuvo una consecuencia fatal.

En la noche del domingo efectivos fueron alertados de que en un camino vecinal, ubicado a tres kilómetros del casco céntrico de Colonia Pando, una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, se despistó y posteriormente volcó.

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad de apellido Ruíz Díaz y era acompañado por dos menores de edad.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y socorrieron a los ocupantes, para luego ser trasladados al hospital. Debido a las lesiones sufridas en el accidente, el conductor murió en el nosocomio local. Por otro lado, los menores presentaron lesiones de menor consideración.

En el lugar de los hechos se realizaron las diligencias correspondientes, mientras que en la dependencia policial se continúan con los trámites del caso.

