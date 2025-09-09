Corrientes: intentó vender su Iphone y descubrió que le iban a pagar con dólares falsos

Lo que comenzó como una operación común en Marketplace terminó con un procedimiento policial en la capital correntina. Un hombre de Barranqueras (Chaco) de 37 años, pactó la venta de un iPhone 14 Pro con un joven de 19 años y se trasladó hasta Corrientes para concretar la transacción.

Durante el intercambio, el comprador entregó 1.100 dólares en billetes de 100. A simple vista, el chaqueño notó irregularidades en los papeles y, ante la sospecha, propuso dirigirse hasta una dependencia policial para corroborar la autenticidad. El joven accedió y ambos se trasladaron hasta la Dirección de Investigación Criminal.

Billetes secuestrados y sospechoso liberado

Los uniformados constataron las dudas y procedieron al secuestro de los 11 billetes, dando aviso a la Ufic N°4, a cargo de la fiscal Sonia Miriam Meza. Como el presunto estafador no registraba antecedentes, se dispuso su liberación bajo investigación.

Días después, peritos de la Ufie-UDT confirmaron que la totalidad de los dólares eran falsos, lo que derivó en la apertura de una causa judicial por circulación de moneda apócrifa.

La Justicia continúa recolectando pruebas para determinar el origen de los billetes y si el joven detenido en un primer momento actuó solo o formaba parte de una red dedicada a la distribución de dinero falso en la región.

