Ana Miño: “Para Libres queremos un municipio ordenado y cercano a los vecinos"

La viceintendente electa de Paso de los Libres, Ana Miño, habló en Hoja de Ruta sobre los primeros pasos de la transición hacia el nuevo gobierno municipal. Con cien días por delante hasta el 10 de diciembre, Miño reconoció que existe “preocupación” por el estado en que recibirán el municipio, aunque confió en que la gestión saliente dejará cuentas ordenadas.

“Pedimos documentación y acceso a las distintas áreas para que nuestro equipo pueda conocer en detalle la situación. La promesa es que encontraremos un municipio sin deudas, pero queremos certezas”, explicó.

Uno de los temas centrales es lo financiero. “El intendente actual se comprometió a pagar los sueldos de noviembre. A nosotros nos quedará el aguinaldo, el sueldo de diciembre y, posiblemente, un bono de fin de año, como se da en otras comunas de la provincia. Ojalá podamos cumplir con eso”, señaló Miño.

La futura gestión también deberá hacerse cargo de la organización del Carnaval libreño, que ya tiene acuerdos firmados con las comparsas. “El intendente entregará las primeras cuotas, pero a nosotros nos quedará afrontar las siguientes. Es un compromiso que vamos a sostener porque es parte de la identidad de Libres”, dijo.

Consultada sobre la conformación del gabinete, Miño fue clara:“El municipio no puede funcionar como un comité. No queremos amiguismo. Queremos profesionales idóneos, responsables y con compromiso real de trabajo”.

Aclaró que habrá continuidad de trabajadores municipales de carrera y que se buscará reducir la estructura sobredimensionada en direcciones y subdirecciones.

