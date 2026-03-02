En febrero Corrientes registró máximas de 44 grados y una sequía extrema

La ciudad de Corrientes atravesó uno de los meses de febrero más calurosos y secos de los que se tenga registro reciente. Según los datos consolidados por la estación meteorológica automática del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), la temperatura máxima alcanzó un pico de 44ºC el pasado día 18 a las 15:00, consolidando una tendencia de calor extremo que afectó a toda la región.

El reporte, elaborado por la Gerencia de Ingeniería del organismo provincial, destaca la persistencia de las altas temperaturas: en 23 días del mes la máxima fue superior a los 35ºC.

Lo más alarmante para los especialistas fue que en once oportunidades el termómetro rompió la barrera de los 40ºC, configurando un escenario de estrés térmico constante.

Amplitud térmica y mínimos elevados

A pesar del calor sofocante, el mes también presentó fenómenos de variabilidad marcada. El 12 de febrero se registró la mayor amplitud térmica del mes, con una diferencia de 18,9ºC entre la mínima y la máxima, producto de un brusco descenso de temperatura en un lapso de apenas ocho horas.

En cuanto a las temperaturas mínimas, estas nunca bajaron de los 20ºC en todo el período. La marca más baja se dio el día 26 a las 07:00 horas, situándose justamente en los 20ºC, mientras que el resto del mes las mínimas oscilaron en el rango de los 20ºC a 30ºC, impidiendo el refrescamiento nocturno ambiental.

Precipitaciones: un déficit crítico

La situación hídrica fue igualmente preocupante. Durante todo febrero solo cayeron 17,4 milímetros de lluvia, una cifra ínfima para la media estacional de la provincia.

De las cuatro jornadas en las que se registraron precipitaciones, solo el día 12 tuvo una marca relevante con 10,6 milímetros, mientras que el resto de los días las lluvias fueron de carácter insignificante, sin alcanzar los 3 milímetros.

Vientos y monitoreo constante

Respecto a la circulación de aire, la velocidad máxima se registró el 19 de febrero con una ráfaga de 6,38 km/h. Según la rosa de los vientos construida por el Icaa, las direcciones predominantes correspondieron al cuadrante este-sureste (E-SE), con actividad secundaria en el sector norte-noreste (N-NE).

Estos registros, obtenidos por la estación ubicada en el Barrio Libertad, forman parte del Sistema Nacional de Información Hídrica. Los datos se actualizan hora tras hora y están a disposición del público y de los organismos de emergencia para evaluar el impacto de este fenómeno climático en la producción y la salud pública de los correntinos.