Corrientes: hallaron un cuerpo en las aguas del río Uruguay

Un trágico hallazgo ocurrió el sábado en la localidad de Monte Caseros en las aguas del río Uruguay donde un cuerpo sin identificar fue retirado por la Policía de Corrientes.

Para ser más precisos, el cuerpo fue hallado en la Costa Vértice Sur de la Isla Itacombu, en el km 478, donde los efectivos procedieron al retiro de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, según trascendió.

Se trata de un hombre sin identificar de entre 30 y 50 años aproximadamente que vestía una bermuda de color azul, con el torso descubierto y descalzo.

En el caso intervino el fiscal Dr. López Ruiz, quien dispuso el traslado del cuerpo a tierra para realizar las primeras diligencias de rigor para luego ser llevado a la morgue del hospital local. Personal de la Comisaría 1ra, 2da y 3ra de Monte Caseros intervinieron en las primeras tareas.

En tanto que se esperan los resultados de la autopsia por parte del Instituto Médico Forense del Poder Judicial para avanzar en la investigación del caso.

Con información de Radio Austral Correntina

