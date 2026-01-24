Gimnasia se hizo fuerte en La Plata y venció a Racing

Gimnasia y Esgrima La Plata logró esta noche un festejado triunfo por 2-1 ante Racing, en el partido correspondiente a la fecha 1 de la Zona B del Torneo Apertura.

El encuentro, que se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo de La Plata, tuvo como gran figura a Nicolás Barros Schelotto, autor de un golazo olímpico que abrió el camino al triunfo a los 10 minutos del primer tiempo. Franco Torres marcó el segundo tanto para el Lobo a los 4 del complemento y descontó Tomás Conechny para la visita a los 37.

En un encuentro que tuvo los estrenos de Valentín Carboni y Matko Miljevic en Racing y la vuelta de Nacho Fernández a Gimnasia, fue Nicolás Barros Schelotto quien abrió el marcador con una auténtica obra de arte.

El hijo del Mellizo Guillermo (DT de Vélez), que lució la camiseta N°10 del Lobo marcó su primer tanto en Primera División a los 9 minutos cuando se hizo cargo de un tiro de esquina desde la derecha. El volante de 19 años ejecutó el balón con pie izquierdo y la parábola complicó al arquero Facundo Cambeses, quien quiso salir a descolgar el envío, pero quedó pasado y poco pudo hacer para evitar el gol olímpico.

En el inicio del complemento, los dirigidos por Gustavo Costas sufrieron un nuevo impacto. Franco Torres empujó la pelota debajo del arco tras un centro de Panaro y estampó el 2-0 que encendió a los espectadores en La Plata.

Racing pudo alcanzar el descuento a falta de siete minutos para el final gracias a un cabezazo de Tomás Conechny -había ingresado por Duván Vergara- luego de un centro de Gabriel Rojas. En los instantes finales, pese al asedio de la visita, Gimnasia pudo defenderse con solvencia y reducir el impacto de los ataques de la Academia, que comenzó el campeonato con una caída en el Bosque.

El próximo miércoles 28 de enero, Gimnasia visitará a River Plate en el estadio Monumental desde las 20, mientras que Racing recibirá en Avellaneda a Rosario Central (19.00).

Informe de Infobae