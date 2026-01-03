Seguridad virtual, vial y domiciliaria: la Policía de Corrientes refuerza recomendaciones

La Policía de Corrientes dio a conocer este sábado una serie de recomendaciones integrales de seguridad virtual, seguridad vial y protección de viviendas tras el crecimiento de las estafas digitales, el incremento del tránsito vehicular y la ausencia prolongada de familias durante las vacaciones.

Recomendaciones de seguridad virtual

Desde la fuerza advirtieron sobre el aumento de fraudes y estafas virtuales, que se concretan a través de perfiles falsos en redes sociales, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o llamadas telefónicas, donde delincuentes solicitan datos personales y bancarios.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

No brindar datos confidenciales como claves, contraseñas, PIN, Token, DNI o información bancaria.

No ingresar datos personales en links recibidos por mensajes o redes sociales.

Usar contraseñas seguras y distintas para cada aplicación.

Desconfiar de premios, préstamos o beneficios que soliciten pagos o transferencias previas.

No aceptar asistencia para operar cajeros automáticos .

No utilizar redes Wi-Fi públicas para acceder a cuentas bancarias.

Ante cualquier duda, contactar al banco por canales oficiales.

Alerta por estafas en Marketplace de Facebook

La Policía alertó especialmente sobre la modalidad de estafa por transferencias falsas en ventas realizadas a través de Facebook Marketplace. El engaño consiste en enviar comprobantes adulterados y simular llamados de supuestos empleados bancarios.

Señales de alerta:

El comprador insiste en transferir dinero sin ver el producto.

El comprobante presenta errores visuales.

Las llamadas supuestamente bancarias se realizan fuera del horario de atención.

Solicitan devolver dinero o realizar transferencias a otros CBU.

Se recomienda no aceptar señas, verificar perfiles y concretar operaciones de manera presencial.

Seguridad vial: recomendaciones para conductores

En materia de tránsito, la Policía recordó la vigencia de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 y normativas provinciales, reforzando la prevención de siniestros viales en rutas y zonas urbanas.

Entre los principales consejos figuran:

Uso obligatorio de luces bajas .

No usar el celular al conducir .

No exceder las velocidades permitidas .

No consumir alcohol antes de manejar .

Uso del cinturón de seguridad .

Respetar señales y controles policiales .

Informar la presencia de animales sueltos en rutas al 911 o 101.

También se recordó la documentación obligatoria para circular y las normas específicas para motociclistas, como el uso de casco y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol.

Seguridad en viviendas durante las vacaciones

Con el inicio del receso escolar y las vacaciones, la Policía brindó una serie de medidas preventivas para evitar robos en domicilios: