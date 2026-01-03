Recuperaron elementos robados y aprehendieron al acusado de los delitos

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar recuperaron un lavarropas y un inodoro que habían sido robados de un domicilio en la zona, y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que los policías tomaran conocimiento del ilícito y realizaran un intenso trabajo de investigación y rastrillajes por zonas aledañas.

El aprehendido, un hombre mayor de edad, y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno.

La rápida acción de los efectivos policiales permitió recuperar los elementos sustraídos, que serán devueltos a su legítimo dueño. La investigación continúa para determinar si el aprehendido tiene relación con otros hechos delictivos en la misma jurisdicción.

Destacaron la colaboración de la comunidad en la resolución del caso.