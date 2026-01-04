Mercedes: tras una investigación detuvieron al ladrón de un teléfono celular

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una persona en la localidad de Mercedes luego que esta robara un teléfono celular.

El operativo ocurrió en la mañana del sábado luego que se realizara una denuncia en la Comisaría de Distrito Primera de Mercedes sobre el robo de un teléfono celular.

El robo ocurrió en la tarde del viernes en inmediaciones de calle San Martín y San Lorenzo, donde una mujer fue amedrentada por un sujeto, quien le robo su dispositivo móvil marca Motorola.

Tras la denuncia se iniciaron tareas de investigación, donde se utilizó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al sujeto. Es así que se pudo detener al autor del hecho en inmediaciones de calle España e Independencia, quien es un hombre de 45 años.

El demorado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se realizaron los trámites de rigor.