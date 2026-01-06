Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

La merca Nestlé Argentina S.A inició el retiro voluntario y preventivo de varios lotes de leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria, según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata del producto de elaboración nacional y un lote importado, distribuidos en la provincia de Santa Fe y con fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

La medida del retiro se produjo luego que se detectara la presencia de la bacteria Bacillus Cereus, capaz de generar toxinas como la cereulida, que pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias y cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre en lactantes a las pocas horas de consumir productos contaminados.

Desde la ANMAT explicaron que esta bacteria se encuentra habitualmente en el suelo y el agua y se caracteriza por su capacidad de formar esporas resistentes, lo que dificulta su eliminación en determinadas condiciones.

Ante esta situación, recomiendan a los consumidores a no utilizar los productos y a los comercios retirarlos inmediatamente de la venta y comunicarse con sus proveedores. Para consultas, la empresa habilitó una línea telefónica (0800-999-8100, opción 3) y vía mail a [email protected].