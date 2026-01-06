Corrientes: liberaron al conductor que atropelló al soldado en Santa Lucía

La Policía de Corrientes identificó al conductor que atropelló y abandonó al soldado voluntario Santiago Recalde el 1 de enero en la Ruta Provincial 27. Sin embargo, la Fiscalía ordenó su liberación mientras continúan los procedimientos judiciales.

El conductor, un hombre de 26 años, fue identificado tras el análisis de cámaras de seguridad. Pese a ser imputado tras declararse culpable del siniestro, Miguel Serrano quedó en libertad por decisión de la fiscal interviniente, María Eugenia Ballara.

El vehículo, un Peugeot 207, fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia, que sigue con los procedimientos de investigación.

La víctima

Santiago Recalde, de 22 años, permanece internado en el Hospital Escuela de Corrientes con lesiones graves. La familia del joven denunció sentirse desprotegida y señaló que la intervención judicial se produjo luego de la viralización del caso.

Con información de TN Goya.