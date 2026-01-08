¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta amarilla Liga Nacional de Basquetbol Gauchito Gil
SINIESTRO VIAL

Corrientes: dos personas heridas tras el choque entre un patrullero y una moto

Ocurrió en el cruce de las calles Estado de Israel y República Dominicana.

Por El Litoral

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 10:26
Foto: Diario Época

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves dejó dos personas heridas tras el choque entre un patrullero de la Policía de Corrientes y una motocicleta.

El hecho se produjo en el cruce de las calles Estado de Israel y República Dominicana, donde, por causas que aún se investigan, chocaron el vehículo policial y una motocicleta Rouser.

En la moto circulaban un hombre y una mujer. Según las primeras informaciones, el conductor de la moto sufrió un golpe en la cabeza al caer tras el impacto.

Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados en ambulancia al Hospital Escuela para recibir atención médica. 

 

