Corrientes: dos personas heridas tras el choque entre un patrullero y una moto

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves dejó dos personas heridas tras el choque entre un patrullero de la Policía de Corrientes y una motocicleta.

El hecho se produjo en el cruce de las calles Estado de Israel y República Dominicana, donde, por causas que aún se investigan, chocaron el vehículo policial y una motocicleta Rouser.

En la moto circulaban un hombre y una mujer. Según las primeras informaciones, el conductor de la moto sufrió un golpe en la cabeza al caer tras el impacto.

Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados en ambulancia al Hospital Escuela para recibir atención médica.