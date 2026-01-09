Robo millonario a un empresario goyano: violentaron las cerraduras y las puertas de acceso

Un violento robo se registró este jueves en la localidad de Cruz de los Milagros. Los asaltantes se llevaron una cifra de dinero millonaria de un feedlot ubicado en la ruta 27. Se trata de una firma de un reconocido empresario goyano.

Los delincuentes perpetraron un millonario robo en un establecimiento rural perteneciente al empresario goyano “Monchi” Zenón.

El hecho ocurrió durante la siesta de este 8 de enero en el feedlot “Las Lomitas”, propiedad de Zenón, ubicado al costado de Ruta 27, quien además posee locales comerciales en la ciudad de Goya y desarrolla actividades vinculadas a la cría de animales en la mencionada localidad.



Según se informó, los delincuentes ingresaron al predio tras violentar cerraduras y puertas de acceso, y se dirigieron a una oficina del establecimiento, desde donde sustrajeron una suma de dinero de gran magnitud, que según trascendió sería millonaria.



Al momento del ilícito no había personal trabajando en el lugar, ni tampoco se encontraba presente el propietario, quien tomó conocimiento del robo cuando se hallaba fuera de la zona.



La denuncia ya fue radicada en la Comisaría de Cruz de los Milagros, y las fuerzas policiales iniciaron una investigación para identificar y dar con el o los autores del robo que generó fuerte preocupación en el ámbito rural y empresarial de la región.

Con información de TN Goya y el periodista Juan Cruz Velásquez