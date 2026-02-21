Revocaron el sobreseimiento a un médico acusado de romper el tabique a una policía

El Tribunal de Mercedes, hizo lugar a un pedido de la querella de la mujer policía que sufrió una fractura de tabique el 17 de enero en la primera noche de corso en Monte Caseros, por el cual un médico está imputado por “lesiones graves y resistencia y atentado a la autoridad”.

Otras dos personas, entre ellas una hermana del profesional de la salud, fueron imputadas “de lesiones leves y atentado y resistencia a la autoridad, en concurso ideal”.

La querella de los acusados había apelado el fallo y el del juez de Garantías, Eduardo Alegre, dictó el sobreseimiento de los tres. El fiscal de la UFIC, Ricardo López Ruiz, detalló que “la defensa solicitó la nulidad o excepciones a las imputaciones realizadas a tres ciudadanos de esta ciudad. Solicitó el sobreseimiento de estos tres ciudadanos: uno imputado por lesiones graves y resistencia a la autoridad y los otros dos por lesiones leves con resistencia a la autoridad”, explicó ante FM Sudamericana.

Añadió además que el juez de Garantía hizo lugar a la petición.

Sin embargo sostuvo que frente a esa instancia la querella y la fiscalía solicitaron la impugnación de la resolución. En una audiencia celebrada en la mañana de viernes “se logró revocar esa decisión en el Tribunal de Mercedes”, confirmó.

En cuanto al avance del legajo, el fiscal detalló que se analizan filmaciones y los estudios médicos exhaustivos, así como el relato de testigos.

"El proceso continúa para determinar si las lesiones son efectivamente graves o leves. Estuve en contacto con la abogada de la víctima y esta decisión abre la expectativa de mejorar la investigación", señaló ante la misma emisora, al dejar en claro que el objetivo primordial es el esclarecimiento total de los hechos.

Cabe señalar que el viernes 23 de enero luego de que el caso tomara resonancia mediática, la Fiscalía confirmó el procesamiento para dos hombres y una mujer de Monte Caseros, entre ellos un médico y su hermana. Según detallaron desde la Fiscalía General, el médico “de una trompada, le fracturó y desvió el tabique a una sargento primero, con desplazamiento de la mandíbula, luego de que la policía tratara de impedir que su hermana bailase en estado de ebriedad, parada sobre una mesa".

Ante de ello, el mismo facultativo espetó: "Qué te pasa a vos, sucia de m..." según detalla la acusación.

El fallo detalla además que el doctor luego de eso primeramente "tiró del cabello y luego dio el golpe de puño". Segundos antes, "los tres policías, solo uno de ellos varón, habían buscado disuadirlos de bailar sobre las mesas, después de que una mujer reportara que se les caían encima, visiblemente alcoholizados".

El hecho causó una gran indignación en la comunidad por la violenta reacción del doctor y por la liviandad con que primeramente actuó la Justicia.