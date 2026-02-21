Cómo funciona el moderno simulador de cosecha forestal instalado en Virasoro

Corrientes dio un paso estratégico en el fortalecimiento de su industria forestoindustrial con la puesta en marcha de un Simulador de Cosecha Forestal de última generación. El equipo ya se encuentra operativo en la localidad de Gobernador Virasoro, en el marco de un convenio con la Fundación Victoria Jean Navajas.

Se trata de un Simulador Mixto Forestal Harvester —destinado a la cosecha de árboles— y Forwarder —para la carga y traslado de troncos—, adquirido con el objetivo de capacitar a operarios en el manejo profesional de maquinaria pesada. La iniciativa apunta a mejorar la calidad de la formación y a responder a la creciente demanda de mano de obra calificada en el sector.

Características del simulador

El modelo incorporado es de categoría premium y cuenta con software específico para cosechadoras y cargadores forestales. Entre sus características se destacan la butaca con movimiento físico dinámico, joysticks con comandos reales, gafas de realidad virtual con visión 360° y una estación de instructor desde donde se pueden supervisar y evaluar en tiempo real las prácticas de los alumnos.

La provincia cuenta actualmente con 516.771 hectáreas de bosques cultivados, según el último Inventario Forestal, y cada año se cosechan cerca de 15.000 hectáreas. Estos números reflejan la magnitud de una actividad que se ha consolidado como uno de los pilares productivos de Corrientes.

En este contexto, la mecanización de la cosecha resulta clave para sostener los niveles de producción y cumplir con los objetivos del sector. Además, permite reducir riesgos laborales, ya que evita el volteo manual de árboles, una de las tareas más críticas desde el punto de vista de la seguridad de los operarios.

Con la incorporación de este equipamiento, Corrientes se posiciona a la vanguardia tecnológica en materia de capacitación forestal. La inversión no solo apunta a elevar los estándares de formación, sino también a fortalecer la competitividad de toda la cadena productiva, apostando a una actividad más eficiente, segura y sostenible.