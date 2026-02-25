Corrientes: docentes participan de jornadas para fortalecer la comprensión lectora

Docentes de Corrientes comenzaron este martes jornadas de trabajo organizadas por el Ministerio de Educación, en el marco del programa Leer y Comprender, camino para aprender.

La iniciativa busca brindar herramientas que favorezcan la autonomía de los estudiantes en la comprensión de textos y dar continuidad al Programa Corrientes Aprende.

La primera actividad se desarrolló de manera simultánea en la Escuela Nº125, con la participación de 50 docentes de 25 instituciones de San Martín. Del mismo modo, en la Escuela Nº93 hubo con 90 participantes de 31 escuelas de Paso de los Libres.

La segunda jornada se realizará el viernes 27 de febrero en la Escuela Nº75, con insituciones de Lavalle, y en la Escuela Nº53, con participantes de Esquina.

Qué se aborda en las actividades

Durante los encuentros, los docentes revisaron materiales digitales elaborados por el Ministerio para primer y segundo grado. Estos incluyen libros, guías, videos de modelado y clases virtuales. También se analizaron resultados del aprendizaje estudiantil en 2025 y se plantearon agrupamientos flexibles para atender los desafíos del 2026.

Otro eje de trabajo es la planificación de actividades pendientes del Libro Aprendemos con Kapi para tercer grado, así como estrategias de lectura literal e inferencial. Asimismo, cada escuela recibió ejemplares del Cuadernillo de Fluidez y Comprensión Lectora.

El Ministerio destacó que estas jornadas permiten un seguimiento más cercano del aprendizaje lector y fortalecen la preparación de los docentes para el inicio del ciclo lectivo.