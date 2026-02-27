Boca Unidos y Sarmiento juegan el segundo amistoso

Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia jugarán un nuevo amistoso de cara al Torneo Federal A que comenzará durante el mes de marzo.

El cotejo se desarrollará este sábado desde las 8 en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez en el barrio 17 de Agosto y será revancha del que jugaron hace siete días en la capital chaqueña.

Los entrenadores dispusieron la concreción de dos partidos, en uno los equipos principales y en el otro los suplentes, para que la mayoría de los jugadores puedan tomar ritmo de competencia. La actividad será a las 8. Los dos encuentros se jugarán en forma simultánea en diferentes canchas del complejo.

En Resistencia, Boca Unidos logró el triunfo 1 a 0 con gol de Cristian Chávez. Mientras que el duelo entre los suplentes, quedó sin abrirse el marcador.

El entrenador Lucas Batistuta presentó estos once titulares en Resistencia: Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Ataliva Schweizer, Lisandro Ramírez y Gustavo Mbombaj; Ángel Piz y Lautaro Ludueña; Leandro Gómez, Saúl Abecasis y Claudio Alonso; Cristian Chávez.

Respecto a una práctica formal de fútbol anterior, el único cambio fue el ingreso de Alonso por Brian Pérez, es decir que el DT mantiene una base sobre la cual realiza los ensayos.

Por el momento, en los entrenamientos , Daniel Keko Villalba se movió dentro de la formación alternativa, mientras que Antonio Medina está en pleno proceso de reacondicionamiento físico y no sería parte de la práctica sabatina.

Durante la semana se conoció la integración de los grupos para el Federal A 2026. Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia compartirán la Zona 2 junto a Defensores de Puerto Vilelas, Tucumán Central, Juventud Antonina de Salta, San Martín y Sol de América de Formosa, Mitre de Posadas y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero).

El fixture que estaba previsto se concrete este sábado, se pospuso para el martes 3 de marzo. En la oportunidad también se dará a conocer el formato de juego.

