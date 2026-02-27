Corrientes desembarca en San Pablo para captar al mercado de pesca deportiva brasileño

Con el objetivo de consolidar su liderazgo internacional en el sector, el Ministerio de Turismo de Corrientes llevará adelante una ambiciosa misión comercial en la ciudad de San Pablo, Brasil. La delegación, liderada por el ministro Juan Enrique Braillard Poccard, participará en la Trade Show Pesca y Compañía 2026, considerada la feria del sector más importante del gigante sudamericano.

La estrategia busca apuntalar el "Destino Corrientes" en el mercado brasileño, el principal emisor de turistas para el segmento de pesca deportiva con devolución. Además de la promoción ferial, la provincia apunta a conocer en profundidad las nuevas demandas del pescador brasileño y fortalecer los vínculos con operadores turísticos para atraer futuras inversiones en infraestructura turística.

Rondas de negocios y promoción estratégica

La misión no se limitará a la exhibición en stands. El organismo provincial ha diseñado dos acciones estratégicas para maximizar el contacto con el sector privado brasileño:

Encuentro en el Consulado: Se realizará una ronda de negocios con operadores turísticos en la sede del Consulado Argentino en San Pablo. Presentación en el Banco Nación: Se utilizará el salón principal de la sede del Banco de la Nación Argentina para exponer formalmente la oferta correntina y facilitar el intercambio entre prestadores locales y agencias internacionales.

Esta articulación busca posicionar a la provincia no solo como un paraíso pesquero, sino como un "destino seguro y de naturaleza", destacando los Esteros del Iberá y el ecoturismo como complementos ideales para la experiencia de los visitantes extranjeros.

Acompañamiento al sector privado

La delegación correntina estará integrada por un equipo técnico especializado, además de directores y secretarios de Turismo de diversos municipios que tienen a la pesca como motor económico. El acompañamiento oficial es clave para los prestadores de servicios (posadas, guías y lodges), quienes podrán ofrecer sus paquetes de manera directa en el stand institucional del evento.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que la pesca con devolución es un sector estratégico para el desarrollo económico local, ya que genera divisas y empleo calificado en las localidades costeras de los ríos Paraná y Uruguay. La presencia en San Pablo reafirma la decisión política de internacionalizar la oferta correntina, compitiendo con otros destinos regionales a través de la calidad de sus servicios y la preservación de su recurso íctico.