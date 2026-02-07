Graciela Alfano salió a bancar a la China Suárez y Marixa Balli

Graciela Alfano volvió a quedar en el centro de la conversación digital con una publicación que mezcló provocación, reflexión y un fuerte posicionamiento personal. A los 73 años, la exvedette usó su cuenta de Instagram para mostrarse orgullosa de su presente, celebrar su imagen actual y, al mismo tiempo, dejar un respaldo explícito a distintas protagonistas de la farándula argentina que —según su mirada— vienen siendo blanco de críticas que no tendrían otra raíz que la envidia.

Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, Alfano compartió una serie de fotos en las que se la ve posando con seguridad y actitud, luciendo una microbikini y una sonrisa confiada. Las imágenes, que refuerzan el perfil que viene construyendo hace tiempo en redes sociales, generaron una catarata de reacciones.

Lejos de esquivar la polémica, la actriz redobló la apuesta con un texto que acompañó la publicación y que dejó en claro cuál es su postura frente a los cuestionamientos que suelen recaer sobre mujeres con fuerte presencia pública.

“Esta es la pura verdad. Mujeres poderosas, a desarrollar defensas contra la pura envidia. Que envenene solo a quien la siente”, escribió la actriz y modelo, en una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a quienes suelen opinar sobre la vida, el cuerpo y las decisiones de las figuras femeninas del espectáculo. La declaración fue leída también como una reivindicación de la autoestima y la seguridad personal, dos ejes que Alfano viene destacando con frecuencia en sus posteos.

En esa misma publicación, Alfano fue un paso más allá y arrobó a Marixa Balli, la China Suárez, Luciana Salazar, Florencia Peña y Marina Calabró. A todas ellas las ubicó dentro de un mismo grupo: mujeres exitosas y expuestas que, a su entender, han sido atacadas “por pura y exclusiva envidia”.

