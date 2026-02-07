Los convocados de Boca para enfrentar a Vélez: Edinson Cavani quedó afuera

Claudio Úbeda confirmó los convocados para el encuentro contra Vélez por la fecha 4 del Torneo Apertura. La principal novedad para el partido del domingo es la ausencia de Edinson Cavani.

Si bien se esperaba que el delantero uruguayo volviera a integrar la lista, finalmente quedó descartado y continuará fuera al menos una fecha más. Cavani sigue recuperándose de dolores lumbares y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

En contrapartida, Úbeda resolvió incluir a dos juveniles. Camilo Rey Domenech vuelve a ser convocado, mientras que Leonel Flores se suma desde la Reserva, en un contexto marcado por bajas y lesiones en el plantel profesional.

El once titular aún no fue confirmado, aunque Miguel Merentiel se perfila para regresar desde el arranque. La “Bestia” ingresaría por Iker Zufiaurre. Además, Kevin Zenón y Milton Delgado aparecen como alternativas para reemplazar a Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos desgarrados.

Posible formación

De mantenerse esta tendencia, Boca formaría con:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Merentiel.

En paralelo al compromiso ante Vélez, la dirigencia continúa las gestiones para incorporar otro refuerzo. El nombre que surge es el de Edwuin Cetré, con Estudiantes dispuesto a negociar.

También se analizan otras opciones para el mediocampo ofensivo y la delantera, aunque sin confirmaciones. Boca tiene plazo hasta el 18 de febrero para cerrar una incorporación y los próximos días serán determinantes.

Con información de TyC Sports.