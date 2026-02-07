Midón disputa el pase al cuadro principal del Argentina Open

Con paso firme comenzó Lautaro Midón su transitar por el Argentina Open, el ATP 250 que se desarrolla en Buenos Aires.

El tenista correntino de 21 años venció este sábado al brasileño Felipe Meligeni Alves (27) por la primera ronda de la clasificación.

En la cancha 2 del mítico Buenos Aires Lawn Tennis y con un buen marco de público, Midón (231º en el ránking ATP) se impuso por un doble 6-2 en 1 hora y 19 minutos frente al brasileño que llegó a ser 117 en el escalafón internacional.

El joven correntino se mostró firme con su servicio y logró quebrar en seis oportunidades (tuvo 10) el saque el rival para llevarse el triunfo.

Fue el segundo duelo en el circuito entre Midón y Meligeni Alvez. En el 2024, en San Pablo el brasileño se llevó la victoria 7-5 y 6-2.

Por el pase al cuadro principal Midón enfrentará este domingo al colombiano Daniel Galán que viene de superar al argentino Juan Torres 6-2 y 7-6 (4).

El tenista correntino disputa la clasificación del certamen porteño por una invitación que recibió de parte de la organización, mientras que el colombiano de 29 años aparece en el 191º puesto de la ATP.

En el Court Central Guillermo Vilas, el italiano Marco Cecchinato (216°), campeón en Buenos Aires en el 2019, venció por doble 6-3 al argentino Santiago Rodríguez Taverna (230°) en otro de los partidos destacados de la clasificación.

La joranda del domingo, finales de la clasificación, dará inicio a las 13 y el acceso será gratuito tal cuál sucedió este sábado.